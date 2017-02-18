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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИзменение климата может иметь серьезное влияние на психическое здоровье
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Изменение климата может иметь серьезное влияние на психическое здоровье


Изменение климата может иметь серьезное влияние на психическое здоровье
Фото: AmericaRU.com
Изменение климата может оказать на психическое здоровье неожиданное влияние, охватывающее широкий спектр проблем. Это потому, что изменение климата является основной причиной кризисов психического здоровья и угрозой-мультипликатором, что означает возможное ухудшение существующих проблем с психикой, говорит доктор Лиз Ван Састерен (Lise Van Susteren), психиатр Центра здоровья и глобальной окружающей среды при Гарвардской школе общественного здоровья.

Ученые отметили, что существует корреляция между экстремальным климатом и погодными условиями и более высоким уровнем агрессии. Одно из возможных объяснений связи между повышением температуры и агрессией заключается в том, что более высокие температуры повышают уровень адреналина в организме, что может способствовать агрессии. Кроме того, исследователи сообщили, что высокий уровень загрязнения воздуха, который может быть вызван повышением температуры, связан с более высоким риском развития неврологических и психических расстройств.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Climate & Health Meeting».
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