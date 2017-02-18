Дональд Гловер сыграет Симбу в фильме «Король Лев»

Фото: AmericaRU.com
Режиссером «Короля Льва» назначен Джон Фавро (Jon Favreau). Джеймс Эрл Джонс (James Earl Jones) сыграет роль Муфасы, которого он озвучил в мультфильме 1994 года. Студия Disney приняла решение о съемке фильма после успеха ленты «Книги джунглей», которая стала самой кассовой. В «Короле Льве», как ожидается, будут использованы живые съемки, которые смешают с компьютерной графикой. Кроме того, в фильме будут песни из оригинального мультфильма. Дата выхода фильма пока неизвестна.
Disney уже успешно сняла несколько ремейков мультфильмов — «Малифисента», «Золушка» и «Книга джунглей». Также в марте 2017 года выйдет фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон (Emma Watson) в главной роли.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Эмма Уотсон рассказала о стокгольмском синдроме в «Красавице и чудовище» →
- Дженнифер Гарнер официально разводится с Беном Аффлеком →
- Джастин Бибер избил парня на вечеринке перед Grammy →
- Мел Гибсон подтвердил, что может стать режиссером второй части «Отряда самоубийц» →
- Скарлетт Йоханссон считает, что моногамия неестественна →
- Американский актер Эштон Кутчер призывает прекратить сексуальную эксплуатацию детей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109901
http://www.americaru.com/news/109901