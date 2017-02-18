Дональд Гловер сыграет Симбу в фильме «Король Лев»

18 февраля 2017 года, 13:30

Фото: AmericaRU.com

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В сентябре прошлого года стало известно, что студия Disney приняла решение переснять классический анимационный фильм «Король Лев». Неугомонного молодого принца Симбу сыграет Дональд Гловер (Donald Glover), передает EW.Режиссером «Короля Льва» назначен Джон Фавро (Jon Favreau). Джеймс Эрл Джонс (James Earl Jones) сыграет роль Муфасы, которого он озвучил в мультфильме 1994 года. Студия Disney приняла решение о съемке фильма после успеха ленты «Книги джунглей», которая стала самой кассовой. В «Короле Льве», как ожидается, будут использованы живые съемки, которые смешают с компьютерной графикой. Кроме того, в фильме будут песни из оригинального мультфильма. Дата выхода фильма пока неизвестна.Disney уже успешно сняла несколько ремейков мультфильмов — «Малифисента», «Золушка» и «Книга джунглей». Также в марте 2017 года выйдет фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон (Emma Watson) в главной роли.