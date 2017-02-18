Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:55 am | Чикаго 6:55 am | Сан-Франциско 4:55 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа Калифорнию обрушился шторм; два человека погибли
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На Калифорнию обрушился шторм; два человека погибли


На Калифорнию обрушился шторм; два человека погибли
Фото: AmericaRU.com
Сильный тихоокеанский шторм обрушился на южную и центральную Калифорнию. Жертвами непогоды стали два человека. Кроме того, повреждены линии электропередач и отменены сотни рейсов.

В нескольких районах власти выпустили предупреждение о возможности оползней и селей, а также объявили эвакуацию. Некоторые участки автострад и автомагистралей были закрыты из-за наводнений. Более 300 прибывающих и вылетающих рейсов были задержаны или отменены в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

В районе Шерман-Окс дерево упало на линию электропередачи и повалилось на автомобиль. 55-летний мужчина, находившийся в транспортном средстве, оказался, как на электрическом стуле. Он был объявлен мертвым в больнице. Еще одного человека нашли мертвым в его затопленной машине. По данным Национальной метеорологической службы, это самый сильный шторм в южной Калифорнии с января 1995 года.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109899
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus