На Калифорнию обрушился шторм; два человека погибли

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В нескольких районах власти выпустили предупреждение о возможности оползней и селей, а также объявили эвакуацию. Некоторые участки автострад и автомагистралей были закрыты из-за наводнений. Более 300 прибывающих и вылетающих рейсов были задержаны или отменены в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
В районе Шерман-Окс дерево упало на линию электропередачи и повалилось на автомобиль. 55-летний мужчина, находившийся в транспортном средстве, оказался, как на электрическом стуле. Он был объявлен мертвым в больнице. Еще одного человека нашли мертвым в его затопленной машине. По данным Национальной метеорологической службы, это самый сильный шторм в южной Калифорнии с января 1995 года.
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