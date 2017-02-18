На Калифорнию обрушился шторм; два человека погибли

18 февраля 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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Сильный тихоокеанский шторм обрушился на южную и центральную Калифорнию. Жертвами непогоды стали два человека. Кроме того, повреждены линии электропередач и отменены сотни рейсов.В нескольких районах власти выпустили предупреждение о возможности оползней и селей, а также объявили эвакуацию. Некоторые участки автострад и автомагистралей были закрыты из-за наводнений. Более 300 прибывающих и вылетающих рейсов были задержаны или отменены в международном аэропорту Лос-Анджелеса.В районе Шерман-Окс дерево упало на линию электропередачи и повалилось на автомобиль. 55-летний мужчина, находившийся в транспортном средстве, оказался, как на электрическом стуле. Он был объявлен мертвым в больнице. Еще одного человека нашли мертвым в его затопленной машине. По данным Национальной метеорологической службы, это самый сильный шторм в южной Калифорнии с января 1995 года.