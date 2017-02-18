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В результате взрыва не юго-востоке Турции погибли 2 человека; 17 человек получили ранения


В результате взрыва не юго-востоке Турции погибли 2 человека; 17 человек получили ранения
Фото: AmericaRU.com
В пятницу в юго-восточной турецкой провинции Шанлиурфа, граничащей с Сирией, взорвался заминированный автомобиль. Взрыв произошел в жилом районе, где многие квартиры арендуют судьи и прокуроры. В результате теракта погибли два человека, включая 11-летнего ребенка, и еще 17 получили ранения.

Губернатор провинции Гунгор Азим Туна (Güngör Azim Tuna), взрыв в районе Вираншехир в своем сообщении подтвердил факты взрыва автомобиля и гибели ребенка. Тело охранника, которого изначально объявили пропавшим после взрыва, позже было найдено спасателями среди обломков.

Источники сообщают, что взрыв прогремел около 9 часов вечера по местному времени и был слышен во всех районах города, а также нескольких пунктах скорой помощи в соседней провинции Газиантеп. Предполагается, что при теракте было использовано около тонны взрывчатки. Губернатор Туна сообщил, что взорванный автомобиль был вечером оставлен у жилого комплекса мужчиной в возрасте 18-20 лет.
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