Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:55 am | Чикаго 6:55 am | Сан-Франциско 4:55 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаПищевая промышленность поможет потребителям разобраться с метками даты на продуктах
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пищевая промышленность поможет потребителям разобраться с метками даты на продуктах


Пищевая промышленность поможет потребителям разобраться с метками даты на продуктах
Фото: AmericaRU.com
Производители продуктов питания предлагают общеотраслевую инициативу, которая должна уменьшить путаницу из-за меток с датой. Они планируют принять единую формулировку информации о качестве и безопасности продуктов, размещаемой на упаковке.

Сейчас существует больше десяти различных видов маркировки даты, такие как «продать до», «употребить до», «срок истекает» или «желательно использовать до». Все это может привести потребителей в замешательство и заставить их выбросить еще безопасные и пригодные к употреблению продукты после указанной на упаковке даты.

Новая добровольная инициатива уменьшит количество вариантов маркировки всего до двух фраз. Метка «лучше использовать до» будет описывать качество и отражать срок, после которого вкус и прочие свойства изделия могут не соответствовать ожидаемым, но он все еще остается безопасным для потребителя. Фраза же «употребить до» будет указываться только на скоропортящихся продуктах.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109895
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus