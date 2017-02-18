Пищевая промышленность поможет потребителям разобраться с метками даты на продуктах

18 февраля 2017 года, 12:19

Фото: AmericaRU.com

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Производители продуктов питания предлагают общеотраслевую инициативу, которая должна уменьшить путаницу из-за меток с датой. Они планируют принять единую формулировку информации о качестве и безопасности продуктов, размещаемой на упаковке.Сейчас существует больше десяти различных видов маркировки даты, такие как «продать до», «употребить до», «срок истекает» или «желательно использовать до». Все это может привести потребителей в замешательство и заставить их выбросить еще безопасные и пригодные к употреблению продукты после указанной на упаковке даты.Новая добровольная инициатива уменьшит количество вариантов маркировки всего до двух фраз. Метка «лучше использовать до» будет описывать качество и отражать срок, после которого вкус и прочие свойства изделия могут не соответствовать ожидаемым, но он все еще остается безопасным для потребителя. Фраза же «употребить до» будет указываться только на скоропортящихся продуктах.