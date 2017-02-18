Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:55 am | Чикаго 6:55 am | Сан-Франциско 4:55 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые из Гарварда намерены возродить шерстистого мамонта
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые из Гарварда намерены возродить шерстистого мамонта


Ученые из Гарварда намерены возродить шерстистого мамонта
Фото: AmericaRU.com
Ученые Гарвардского университета заявили, что еще на шаг приблизились к тому, чтобы генетически измененный гибрид шерстистого мамонта вновь появился на Земле. Эти животные вымерли много тысяч лет назад.

Профессор генетики Джордж Черч (George Church) рассказал, что его команде потребуется еще около двух лет, чтобы произвести «гибридный эмбрион», совмещающий черты вымершего шерстистого мамонта и современного индийского слона. С учетом обнаружения останков мамонтов во льдах вечной мерзлоты Сибири, этот процесс становится вполне возможным. Тем не менее, ученым понадобились многие годы, чтобы восстановить геном животного из доступных фрагментов ДНК.

Команда Черча надеется объединить с ДНК индийского слона те гены мамонта, которые отвечают за его специфические черты, вроде маленьких ушей, подкожного жира, длинной шерсти и устойчивой к холоду крови. Для этого будет использована техника коротких палиндромных повторов. На данном этапе ученые переходят от клеточного к эмбриональному уровню планирования.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109893
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus