Ученые из Гарварда намерены возродить шерстистого мамонта

Фото: AmericaRU.com
Профессор генетики Джордж Черч (George Church) рассказал, что его команде потребуется еще около двух лет, чтобы произвести «гибридный эмбрион», совмещающий черты вымершего шерстистого мамонта и современного индийского слона. С учетом обнаружения останков мамонтов во льдах вечной мерзлоты Сибири, этот процесс становится вполне возможным. Тем не менее, ученым понадобились многие годы, чтобы восстановить геном животного из доступных фрагментов ДНК.
Команда Черча надеется объединить с ДНК индийского слона те гены мамонта, которые отвечают за его специфические черты, вроде маленьких ушей, подкожного жира, длинной шерсти и устойчивой к холоду крови. Для этого будет использована техника коротких палиндромных повторов. На данном этапе ученые переходят от клеточного к эмбриональному уровню планирования.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Новая Зеландия – не просто небольшая группа островов. Это останки потерянного континента →
- «Строительные кирпичики» жизни найдены на Церере →
- Марк Цукерберг рассказал о глобальных амбициях Facebook →
- Уровень кислорода в океанах упал на 2% за 50 лет →
- Найдено эссе, в котором Уинстон Черчилль высказывается по поводу «чужих» →
- Найдено первое свидетельство живорождения у динозавров →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109893
http://www.americaru.com/news/109893