Ученые из Гарварда намерены возродить шерстистого мамонта

18 февраля 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Ученые Гарвардского университета заявили, что еще на шаг приблизились к тому, чтобы генетически измененный гибрид шерстистого мамонта вновь появился на Земле. Эти животные вымерли много тысяч лет назад.Профессор генетики Джордж Черч (George Church) рассказал, что его команде потребуется еще около двух лет, чтобы произвести «гибридный эмбрион», совмещающий черты вымершего шерстистого мамонта и современного индийского слона. С учетом обнаружения останков мамонтов во льдах вечной мерзлоты Сибири, этот процесс становится вполне возможным. Тем не менее, ученым понадобились многие годы, чтобы восстановить геном животного из доступных фрагментов ДНК.Команда Черча надеется объединить с ДНК индийского слона те гены мамонта, которые отвечают за его специфические черты, вроде маленьких ушей, подкожного жира, длинной шерсти и устойчивой к холоду крови. Для этого будет использована техника коротких палиндромных повторов. На данном этапе ученые переходят от клеточного к эмбриональному уровню планирования.