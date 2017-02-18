Трамп назвал СМИ «врагом американцев»

18 февраля 2017 года, 11:24

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) продолжает нападки на новостные средства массовой информации. Днем в пятницу он написал в своем Твиттере, что издания вроде New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN являются не его противниками, а «врагами американцев».Хотя Трамп и раньше неоднократно в красках критиковал новостные материалы, он впервые назвал независимую прессу врагом нации. Во время предвыборной гонки его приверженцы неоднократно совершали нападки и отпускали угрозы в сторону журналистов. Нынешний же твит появился за 24 часа до первого политического митинга Трампа после инаугурации.Стоит отметить, что президент разместил твит в текущем виде лишь с третьей попытки. Первый вариант, появившийся вскоре после его прибытия в свой роскошный особняк на берегу моря для проведения выходных, был быстро удален. В нем содержалось перечисление изданий, завершавшееся словом «ужасны» заглавными буквами. Во втором твите последнее слово исчезло, однако там Трамп охарактеризовал перечисленные издания как «агентства фальшивых новостей».