Кукла-шпион: власти Германии призывают родителей уничтожить купленные для детей игрушки

Фото: AmericaRU.com
Власти Германии установили, что куклы из серии «The My Friend Cayla» могут украсть информацию о детях, которые играют с ними. И, по их словам, родителям стоит уничтожить игрушку. Федеральное агентство немецких сетей сообщает, что кукла была снята с производства на рынке. Это также означает, что родители, которые приобрели игрушку, берут на себя ответственность за ее уничтожение.
Куклы, которые могут отвечать на заданные детьми вопросы, получая информацию через Интернет, классифицируются как "скрытые шпионские устройства". Владение куклами и их продажа запрещена законодательством Германии, а нарушители могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до двух лет. Компания Genesis Toys, выпускающая кукол, пока никак не прокомментировала ситуацию.
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