Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:25 pm | Чикаго 2:25 pm | Сан-Франциско 12:25 pm
Главная страница → Раздел: В миреКукла-шпион: власти Германии призывают родителей уничтожить купленные для детей игрушки
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Кукла-шпион: власти Германии призывают родителей уничтожить купленные для детей игрушки


Кукла-шпион: власти Германии призывают родителей уничтожить купленные для детей игрушки
Фото: AmericaRU.com
Кукла из серии «The My Friend Cayla» может оказаться вашему ребенку совсем не другом. И если вы собираетесь ее купить, то прежде хорошо подумайте.

Власти Германии установили, что куклы из серии «The My Friend Cayla» могут украсть информацию о детях, которые играют с ними. И, по их словам, родителям стоит уничтожить игрушку. Федеральное агентство немецких сетей сообщает, что кукла была снята с производства на рынке. Это также означает, что родители, которые приобрели игрушку, берут на себя ответственность за ее уничтожение.

Куклы, которые могут отвечать на заданные детьми вопросы, получая информацию через Интернет, классифицируются как "скрытые шпионские устройства". Владение куклами и их продажа запрещена законодательством Германии, а нарушители могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до двух лет. Компания Genesis Toys, выпускающая кукол, пока никак не прокомментировала ситуацию.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109889
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus