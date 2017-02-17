Дженнифер Гарнер официально разводится с Беном Аффлеком

17 февраля 2017 года, 20:22

Фото: AmericaRU.com

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В июне 2015 года после десяти лет брака Бен Аффлек (Ben Affleck) и Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) объявили о разводе. Теперь, спустя два года, Гарнер официально подала документы, передает Us Weekly.У пары есть трое детей: 11-летняя Вайолет, 8-летняя Серафима и 4-летний Сэмюэл. Причиной разрыва супругов якобы стал роман актера с няней Кристин Оузунян (Christine Ouzounian). "Позвольте мне рассказать вам кое-что. Когда появились слухи о няне, мы уже несколько месяцев как расстались. Наше решение развестись никак не было связано с ней ", - сказала Гарнер в интервью журнала «Vanity Fair» в 2016 году.Гарнер также призналась, какие чувства у нее остались после разрыва с Аффлеком. «Я вышла за него замуж, и снова бы сделала это, потому что я люблю его. Он выделяется среди всех в любой комнате, он самый харизматичный. Когда его солнце рядом, то вы чувствуете это. Но когда солнце светит где-то еще, становится холодно», - сказала она тогда.