Белый дом отрицает мобилизацию Национальной гвардии для проведения рейдов, направленных против иммигрантов

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер (Sean Spicer) заявил журналистам, что сообщение о том, что администрация Трампа считает необходимой мобилизацию 100 тысяч солдат Национальной гвардии для выявления нелегальных иммигрантов – ложь. Департамент внутренней безопасности подтвердил слова Спайсера. В докладе AP утверждается, что должностные лица администрации президента в течение последних двух недель подготовили указ, который предполагает радикальные меры, направленные против иммиграции в пограничных штатах - Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико и Техасе.
АР передает, что в проекте приказа, автором которого был министр внутренней безопасности Джон Келли, говорится, что военнослужащие, участвующие в поимке иммигрантов, имеют право задерживать иностранцев в Соединенных Штатах. "Это неправда. Департамент не рассматривает вопрос о мобилизации Национальной гвардии", - говорится в заявлении ведомства.
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