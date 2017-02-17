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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Госдуме РФ предложили отправить на Евровидение в Киев персону нон грата Кобзона
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В Госдуме РФ предложили отправить на Евровидение в Киев персону нон грата Кобзона


В Госдуме РФ предложили отправить на Евровидение в Киев персону нон грата Кобзона
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Депутат российской Госдумы Олег Нилов назвал «интервенцией» песенный конкурс «Евровидение» и предложил отправить туда от РФ Иосифа Кобзона, которого украинцы объявили персоной нон грата за поддержку террористов. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Россия согласилась опять участвовать... Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова», - заявил депутат.

Кроме того, он возмутился, что песенный конкурс состоится в Киеве 9 мая, когда в РФ празднуют День Победы. «Одна интервенция готовится на таком культурном что ли фланге. Именно на 9 мая в Киеве - матери городов русских - назначен конкурс "Евровидения", причем такое впервые. Никогда 9 мая "Евровидение" не начиналось, при попытке известных сил (конкурс) может превратиться в шабаш», - отметил россиянин.

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