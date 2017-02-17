В Госдуме РФ предложили отправить на Евровидение в Киев персону нон грата Кобзона

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Россия согласилась опять участвовать... Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова», - заявил депутат.
Кроме того, он возмутился, что песенный конкурс состоится в Киеве 9 мая, когда в РФ празднуют День Победы. «Одна интервенция готовится на таком культурном что ли фланге. Именно на 9 мая в Киеве - матери городов русских - назначен конкурс "Евровидения", причем такое впервые. Никогда 9 мая "Евровидение" не начиналось, при попытке известных сил (конкурс) может превратиться в шабаш», - отметил россиянин.
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