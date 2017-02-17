Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:25 pm | Чикаго 11:25 am | Сан-Франциско 9:25 am
Главная страница → Раздел: В миреВ России скончался школьник, которому одноклассник на уроке выстрелил в глаз
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В России скончался школьник, которому одноклассник на уроке выстрелил в глаз


В России скончался школьник, которому одноклассник на уроке выстрелил в глаз
Фото: AmericaRU.com
После 6 дней борьбы за жизнь в российском Татарстане скончался школьник, которому сосед по парте выстрелил в глаз прямо на уроке. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Трагедия произошла 11 февраля. Ученик 9 класса случайно выстрелил в соседа по парте из пневматического пистолета. Пострадавшего немедленно госпитализировали.

«Сегодня в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) скончался школьник из Нижнекамска, получивший ранение глаза в результате неосторожного выстрела из пневматического пистолета с близкого расстояния», - рассказали чиновники, отметив, что ребёнок скончался в ходе второй операции.

По данным врачей, причиной смерти стало осложнение после ранения, которое привело к повреждению нервной системы.

Читайте также: В Киеве таксист выстелил в лицо пьяному клиенту.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109881
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus