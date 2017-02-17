В России скончался школьник, которому одноклассник на уроке выстрелил в глаз

Фото: AmericaRU.com
Трагедия произошла 11 февраля. Ученик 9 класса случайно выстрелил в соседа по парте из пневматического пистолета. Пострадавшего немедленно госпитализировали.
«Сегодня в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) скончался школьник из Нижнекамска, получивший ранение глаза в результате неосторожного выстрела из пневматического пистолета с близкого расстояния», - рассказали чиновники, отметив, что ребёнок скончался в ходе второй операции.
По данным врачей, причиной смерти стало осложнение после ранения, которое привело к повреждению нервной системы.
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