Новая Зеландия – не просто небольшая группа островов. Это останки потерянного континента

17 февраля 2017 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

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Острова Новой Зеландии оказались не просто архипелагом в океане. Это то, что осталось от потерянного континента Зеландия. К такому выводу пришла международная группа геологов GNS Science.Ученые собирали данные порядка 20 лет и, наконец, получили доказательства того, что Новая Зеландия – это верхушка огромной части суши, затопленной морем. По сути, в древности это был континент площадью около 1 миллиона квадратных километров. «Зеландия была достаточно большой, чтобы называться континентом», - заявил ведущий автор исследования Ник Мортимер (Nick Mortimer).Согласно его анализу, опубликованному в журнале Американского геологического общества, острова Новой Зеландии – это пики гор, которые находились на площади, на 94% скрытой водой сегодня.