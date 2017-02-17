Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:54 am | Чикаго 6:54 am | Сан-Франциско 4:54 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессНовая Зеландия – не просто небольшая группа островов. Это останки потерянного континента
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Новая Зеландия – не просто небольшая группа островов. Это останки потерянного континента


Новая Зеландия – не просто небольшая группа островов. Это останки потерянного континента
Фото: AmericaRU.com
Острова Новой Зеландии оказались не просто архипелагом в океане. Это то, что осталось от потерянного континента Зеландия. К такому выводу пришла международная группа геологов GNS Science.

Ученые собирали данные порядка 20 лет и, наконец, получили доказательства того, что Новая Зеландия – это верхушка огромной части суши, затопленной морем. По сути, в древности это был континент площадью около 1 миллиона квадратных километров. «Зеландия была достаточно большой, чтобы называться континентом», - заявил ведущий автор исследования Ник Мортимер (Nick Mortimer).

Согласно его анализу, опубликованному в журнале Американского геологического общества, острова Новой Зеландии – это пики гор, которые находились на площади, на 94% скрытой водой сегодня.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109879
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus