Новая Зеландия – не просто небольшая группа островов. Это останки потерянного континента

Фото: AmericaRU.com
Ученые собирали данные порядка 20 лет и, наконец, получили доказательства того, что Новая Зеландия – это верхушка огромной части суши, затопленной морем. По сути, в древности это был континент площадью около 1 миллиона квадратных километров. «Зеландия была достаточно большой, чтобы называться континентом», - заявил ведущий автор исследования Ник Мортимер (Nick Mortimer).
Согласно его анализу, опубликованному в журнале Американского геологического общества, острова Новой Зеландии – это пики гор, которые находились на площади, на 94% скрытой водой сегодня.
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