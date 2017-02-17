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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЦКЗ: Вакцина против гриппа в этом сезоне эффективна на 48%
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ЦКЗ: Вакцина против гриппа в этом сезоне эффективна на 48%


ЦКЗ: Вакцина против гриппа в этом сезоне эффективна на 48%
Фото: AmericaRU.com
В этом сезоне вакцина против гриппа оказалась эффективна меньше, чем наполовину, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Ожидается, что сезон распространения ОРВИ продлится еще несколько недель. В Соединенных Штатах преобладающим штаммом вируса гриппа стал A (H3N2). Расчетная эффективность вакцины для него оказалась на уровне 43%. По оценкам медиков, эффективность прививок против гриппа В составила 73%. Общий уровень работоспособности вакцины – 48%.

Выводы ЦКЗ основаны на данных, собранных с 28 ноября по 4 февраля. Анализ охватил 3144 детей и взрослых.
Во время сезона 2015-2016 годов эффективность вакцины достигла 47%, в 2014-2015 годах – только 19%.
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