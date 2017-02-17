«Строительные кирпичики» жизни найдены на Церере

Фото: AmericaRU.com / NASA
Эти молекулы названы «углеродосодержащими строительными блоками жизни». Результаты анализа на основе данных зонда опубликованы в журнале Science. Астрофизики считают, что органика появилась на Церере, а не принесена туда с астероидом или кометой.
«Церера может сохранять внутреннее тепло, оставшееся после периода образования. Подо льдом может находиться океан, в котором существуют примитивные формы жизни, развившиеся на самой планете», - говорит Майкл Купперс (Michael Küppers), один из авторов исследования, планетолог космического центра ESA.
Молекулы органики на Церере найдены в районе кратеров Эрнутер и Инамахари.
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