«Строительные кирпичики» жизни найдены на Церере

17 февраля 2017 года, 15:45

Фото: AmericaRU.com / NASA

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Космический зонд Dаwn обнаружил присутствие органических молекул в двух разных местах на карликовой планете Церере, сообщает НАСА.Эти молекулы названы «углеродосодержащими строительными блоками жизни». Результаты анализа на основе данных зонда опубликованы в журнале Science. Астрофизики считают, что органика появилась на Церере, а не принесена туда с астероидом или кометой.«Церера может сохранять внутреннее тепло, оставшееся после периода образования. Подо льдом может находиться океан, в котором существуют примитивные формы жизни, развившиеся на самой планете», - говорит Майкл Купперс (Michael Küppers), один из авторов исследования, планетолог космического центра ESA.Молекулы органики на Церере найдены в районе кратеров Эрнутер и Инамахари.