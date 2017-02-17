Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:54 am | Чикаго 6:54 am | Сан-Франциско 4:54 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессСтроительные кирпичики жизни найдены на Церере
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

«Строительные кирпичики» жизни найдены на Церере


Строительные кирпичики жизни найдены на Церере
Фото: AmericaRU.com / NASA
Космический зонд Dаwn обнаружил присутствие органических молекул в двух разных местах на карликовой планете Церере, сообщает НАСА.

Эти молекулы названы «углеродосодержащими строительными блоками жизни». Результаты анализа на основе данных зонда опубликованы в журнале Science. Астрофизики считают, что органика появилась на Церере, а не принесена туда с астероидом или кометой.

«Церера может сохранять внутреннее тепло, оставшееся после периода образования. Подо льдом может находиться океан, в котором существуют примитивные формы жизни, развившиеся на самой планете», - говорит Майкл Купперс (Michael Küppers), один из авторов исследования, планетолог космического центра ESA.

Молекулы органики на Церере найдены в районе кратеров Эрнутер и Инамахари.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109875
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus