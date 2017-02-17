Вывод психиатра: Дональд Трамп не психопат, он просто неприятен

17 февраля 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109873

Новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не является душевнобольным, он просто неприятен. Такое мнение выразил профессор психиатрии университета Дьюка Аллен Фрэнсис (Allen Frances).Некоторые специалисты диагностируют у Трампа нарциссическое расстройство личности, однако ведущий психиатр считает, что такой вывод ошибочен. «Большинство любительских диагнозов для Президента Трампа ложны. Трамп не отвечает критериям, которым соответствует ментальное расстройство», - отметил Аллен Фрэнсис.Психиатр отмечает, что глава Америки относится к классу самовлюбленных людей, но это не делает его психически больным. «Он не страдает от нарушений, требующих лечения, - подчеркнул профессор. - Трамп демонстрирует самолюбование и отсутствие эмпатии, но это не клинические расстройства. Он неприятен, но он не душевнобольной».