Вывод психиатра: Дональд Трамп не психопат, он просто неприятен

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Некоторые специалисты диагностируют у Трампа нарциссическое расстройство личности, однако ведущий психиатр считает, что такой вывод ошибочен. «Большинство любительских диагнозов для Президента Трампа ложны. Трамп не отвечает критериям, которым соответствует ментальное расстройство», - отметил Аллен Фрэнсис.
Психиатр отмечает, что глава Америки относится к классу самовлюбленных людей, но это не делает его психически больным. «Он не страдает от нарушений, требующих лечения, - подчеркнул профессор. - Трамп демонстрирует самолюбование и отсутствие эмпатии, но это не клинические расстройства. Он неприятен, но он не душевнобольной».
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