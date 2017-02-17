У iPhone не будет провода для подзарядки

17 февраля 2017 года, 14:50

Фото: AmericaRU.com

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Компания Apple постепенно внедряет технологию беспроводной подзарядки смартфонов, и, скорее всего, пойдет ва-банк, сделав восьмую модель iPhone полностью лишенной проводного зарядного устройства.В частности, уверенность в том, что следующая модель фирменного смартфона Apple будет заряжаться через беспроводной порт выразил аналитик Мин-Чин Куо (Ming-Chi Kuo). Такие выводы он сделал на основе того, что американский бренд прилагает все больше усилий для того, чтобы уменьшить число физических портов в своих продуктах. Кроме того, в январе Apple в присоединилась к беспроводному энергетическому консорциуму (WPC), который внедряет разработки удаленной подзарядки электронных устройств.Если компания действительно начнет массовый выпуск iPhone без шнуров для зарядки, это значит, что в комплектацию войдут устройства для удаленного питания, будь это специальный коврик или любой другой девайс.