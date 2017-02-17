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Главная страница → Раздел: ЭкономикаДолг американских домохозяйств опасно приблизился к уровню 2008 года
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Долг американских домохозяйств опасно приблизился к уровню 2008 года


Долг американских домохозяйств опасно приблизился к уровню 2008 года
Фото: AmericaRU.com
Общий долг домашних хозяйств в США вырос в конце 2016 года до 12,5 триллионов долларов, при этом лишь в третьем квартале долг увеличился на 266 миллиардов, сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

За год задолженность домохозяйств выросли на 460 миллиардов долларов- это наибольший рост почти десять лет. Это означают, что долговые обязательства американцев все больше приближаются к уровню 2008 года, когда показатели достигли рекорда – 12,7 триллионов долларов.

Ипотечные долги увеличилась до самого высокого уровня со времен Великой рецессии. Непогашенные ипотеки составляют основную часть задолженности домашних хозяйств и в конце года достигли отметки в 8,4 триллионов. При этом задолженность по кредитным картам, за обучение и автокредиты являются ключевыми факторами, которые наращивают размеры долга. Долги по кредитным картам подняли на 32 миллиарда долларов, составив 779 миллиардов.
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