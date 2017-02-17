Боевики предложили «гуманитарную помощь» жителям неоккупированного Донбасса

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Захарченко и Плотницкий договорились реализовать программу «гуманитарной помощи и экологической безопасности» для жителей неоккупированного Донбасса, «страдающих от произвола Киева».
Сепаратисты, в частности, пообещали оказывать гражданам услуги в сфере медицины и образования, помогать семьям и ветеранам. Кроме того, они предложили организовать «совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения».
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