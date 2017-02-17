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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики предложили гуманитарную помощь жителям неоккупированного Донбасса
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Боевики предложили «гуманитарную помощь» жителям неоккупированного Донбасса


Боевики предложили гуманитарную помощь жителям неоккупированного Донбасса
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Главари сепаратистских республик «ДНР/ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий предложили «гуманитарную помощь» жителям Донбасса, проживающим на неоккупированных территориях. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров сепаратистов.

Захарченко и Плотницкий договорились реализовать программу «гуманитарной помощи и экологической безопасности» для жителей неоккупированного Донбасса, «страдающих от произвола Киева».

Сепаратисты, в частности, пообещали оказывать гражданам услуги в сфере медицины и образования, помогать семьям и ветеранам. Кроме того, они предложили организовать «совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения».

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