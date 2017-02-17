Джастин Бибер избил парня на вечеринке перед Grammy

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Инцидент произошел 11 февраля в Лос-Анджелесе в заведении Serafina Restaurant Group. Никто из сотрудников ресторана или организаторов вечеринки не был вовлечен. Певец стал объектом очередного расследования, на этот раз – по уголовной статье о причинении телесных повреждений.
Сообщается, что Джастин Бибер толкался со своим другом, актером Кайлом Месси, когда заметил, что его снимает неизвестный человек. Он подошел к очевидцу и потребовал удалить видео. Очевидно, что человек отказался, и тогда Джастин Бибер напал на него. Пока пострадавший не выдвинул обвинений, однако полиция проводит расследование.
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