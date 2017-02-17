Организаторы Марша женщин готовят всеобщую забастовку

17 февраля 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Организаторы Марша женщин в Вашингтоне определили дату всеобщей забастовки по всей Америке. Акция под названием «День без женщин» пройдет 8 марта, в Международный женский день.Группа активисток Strike4Democracy ранее объявляла о намерении провести демонстрации, однако дата не была определена. «Женщины и сторонники защиты их прав соберутся для выражения любви и освобождения. Мы предлагаем для этого провести день без женщин», - заявляют организаторы на странице Strike4Democracy в Instagram.«Мы увидели, что произошло, когда миллионы вышли на демонстрации вместе в январе, и теперь мы знаем, что наша армия любви значительно превосходит армию страха, жадности и ненависти», - также говорится в сообщении.Группа будет «координировать действия более 100 страйков по всем Соединенным Штатам и за их пределами, чтобы провести серию массовых забастовок за демократические принципы Америки».Марш женщин в Вашингтоне, который состоялся на следующий день после инаугурации Президента Дональда Трампа, привлек участие более миллиона человек в разных городах США.