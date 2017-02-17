Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:24 am | Чикаго 5:24 am | Сан-Франциско 3:24 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыОрганизаторы Марша женщин готовят всеобщую забастовку
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Организаторы Марша женщин готовят всеобщую забастовку


Организаторы Марша женщин готовят всеобщую забастовку
Фото: AmericaRU.com
Организаторы Марша женщин в Вашингтоне определили дату всеобщей забастовки по всей Америке. Акция под названием «День без женщин» пройдет 8 марта, в Международный женский день.

Группа активисток Strike4Democracy ранее объявляла о намерении провести демонстрации, однако дата не была определена. «Женщины и сторонники защиты их прав соберутся для выражения любви и освобождения. Мы предлагаем для этого провести день без женщин», - заявляют организаторы на странице Strike4Democracy в Instagram.

«Мы увидели, что произошло, когда миллионы вышли на демонстрации вместе в январе, и теперь мы знаем, что наша армия любви значительно превосходит армию страха, жадности и ненависти», - также говорится в сообщении.

Группа будет «координировать действия более 100 страйков по всем Соединенным Штатам и за их пределами, чтобы провести серию массовых забастовок за демократические принципы Америки».

Марш женщин в Вашингтоне, который состоялся на следующий день после инаугурации Президента Дональда Трампа, привлек участие более миллиона человек в разных городах США.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109863
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus