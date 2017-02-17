Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:24 am | Чикаго 5:24 am | Сан-Франциско 3:24 am
Главная страница → Раздел: УкраинаСледствие по МН17 не может подтвердить подлинность данных с радара, переданных РФ
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Следствие по МН17 не может подтвердить подлинность данных с радара, переданных РФ


Следствие по МН17 не может подтвердить подлинность данных с радара, переданных РФ
Фото: AmericaRU.com
Официальная международная группа, занимающаяся расследованием крушения на Донбассе пассажирского самолёта МН17, испытывает трудности с радиолокационными данными, переданными российской стороной в качестве доказательств их непричастности к трагедии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нидерландов.

«На сегодняшний день многое остается неясным в отношении радиолокационных изображений, предоставленных Россией для уголовного расследования крушения MH17. В основном это обосновано необычным и нетипичным форматом предоставленных радиолокационных изображений», - рассказали эксперты, отметив, что такой формат не позволяет определить ни то, что изображено на снимках, ни подлинность данных.

В прокуратуре отметили, что обычно в таких случаях используется международный формат ASTERIX, позволяющий отслеживать попытки фальсификации данных. Россия также пользуется этим форматом, однако не в случае с данными по МН17.

Голландцы отметили, что переданный формат был создан с применением российского программного обеспечения, требующего детального изучения. Пока можно только сказать, что разработанный россиянами формат сильно уступает ASTERIX, так как является менее информативным.

Как известно, малайзийский авиалайнер, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Кулуа-Лумпур (Малайзия), был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области около границы с Россией, на территории подконтрольной пророссийским боевикам. В авиакатастрофе погибли 298 человек, 83 из которых - дети. По данным международной следственной группы, самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М1» с оккупированной боевиками территории.

В сентябре 2016 года международная следственная группа обнародовала очередной отчёт по МН17. Согласно документу, установка, сбившая авиалайнер, была ввезена из России за несколько дней до трагедии, а после вывезена обратно. Россияне эту информацию категорически отвергают, перелаживая вину за крушение самолёта на Киев.

Читайте также: В Bellingcat опознали офицера ГРУ, сбившего МН17.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109861
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus