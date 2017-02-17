Следствие по МН17 не может подтвердить подлинность данных с радара, переданных РФ

Фото: AmericaRU.com
«На сегодняшний день многое остается неясным в отношении радиолокационных изображений, предоставленных Россией для уголовного расследования крушения MH17. В основном это обосновано необычным и нетипичным форматом предоставленных радиолокационных изображений», - рассказали эксперты, отметив, что такой формат не позволяет определить ни то, что изображено на снимках, ни подлинность данных.
В прокуратуре отметили, что обычно в таких случаях используется международный формат ASTERIX, позволяющий отслеживать попытки фальсификации данных. Россия также пользуется этим форматом, однако не в случае с данными по МН17.
Голландцы отметили, что переданный формат был создан с применением российского программного обеспечения, требующего детального изучения. Пока можно только сказать, что разработанный россиянами формат сильно уступает ASTERIX, так как является менее информативным.
Как известно, малайзийский авиалайнер, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Кулуа-Лумпур (Малайзия), был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области около границы с Россией, на территории подконтрольной пророссийским боевикам. В авиакатастрофе погибли 298 человек, 83 из которых - дети. По данным международной следственной группы, самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М1» с оккупированной боевиками территории.
В сентябре 2016 года международная следственная группа обнародовала очередной отчёт по МН17. Согласно документу, установка, сбившая авиалайнер, была ввезена из России за несколько дней до трагедии, а после вывезена обратно. Россияне эту информацию категорически отвергают, перелаживая вину за крушение самолёта на Киев.
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