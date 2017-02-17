В аэропорту Феникса столкнулись два самолета

Фото: AmericaRU.com
Два самолета Boeing 737 и Airbus A320 на рулежке врезались друг в друга, при этом у второго было отсечено крыло. Авария произошла около 8 часов вечера в четверг, 16 февраля, заявил представитель аэропорта Ян Грегор (Ian Gregor).
Один из самолетов прилетел из Фронтьера, второй направлялся в Денвер. Инцидент не отразился на работе аэропорта.
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