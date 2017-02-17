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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ аэропорту Феникса столкнулись два самолета
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В аэропорту Феникса столкнулись два самолета


В аэропорту Феникса столкнулись два самолета
Фото: AmericaRU.com
В аэропорту Скай Харбор в Фениксе столкнулись два самолета. В результате у одного из них отсекло крыло. Как сообщает администрация аэропорта, в результате инцидента никто не пострадал.

Два самолета Boeing 737 и Airbus A320 на рулежке врезались друг в друга, при этом у второго было отсечено крыло. Авария произошла около 8 часов вечера в четверг, 16 февраля, заявил представитель аэропорта Ян Грегор (Ian Gregor).

Один из самолетов прилетел из Фронтьера, второй направлялся в Денвер. Инцидент не отразился на работе аэропорта.
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