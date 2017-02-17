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Главная страница → Раздел: ПолитикаВице-адмирал Гарвард отказался быть советником Трампа по национальной безопасности
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Вице-адмирал Гарвард отказался быть советником Трампа по национальной безопасности


Вице-адмирал Гарвард отказался быть советником Трампа по национальной безопасности
Фото: AmericaRU.com
Вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард (Robert Harward) отклонил предложение Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) быть советником по национальной безопасности. Причиной отказа он назвал невозможность дать обязательства, необходимые для этой работы.

Гарвард, бывший заместитель министра обороны Джима Маттиса, считался основным кандидатом на роль советника Трампа после того, как Майкл Флинн был отстранен. В недавнем интервью Гарвард отметил, что после выхода на пенсию у него появилась возможность заняться финансовыми и семейными проблемами, и новая должность могла бы этому помешать.

«Эта работа требует занятости 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Правильно, если человек, выполняющий ее, будет сфокусирован и полностью привержен выполнению обязанностей. В настоящее время я не могу взять на себя такую ответственность», - заявил Роберт Гарвард.

Внутренние источники сообщают, что бывший «морской котик», который входил в состав Совета национальной безопасности при президенте Джордже Буше, отклонил предложение Трампа, потому что не получил достаточных гарантий относительно кадрового обеспечения и автономии.
В частности, Гарвард хотел получить гарантии, что Совет национальной безопасности не будет политическим советом Трампа. Кроме того, вице-адмирал самостоятельно хотел отобрать персонал.
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