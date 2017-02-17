Вице-адмирал Гарвард отказался быть советником Трампа по национальной безопасности

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Гарвард, бывший заместитель министра обороны Джима Маттиса, считался основным кандидатом на роль советника Трампа после того, как Майкл Флинн был отстранен. В недавнем интервью Гарвард отметил, что после выхода на пенсию у него появилась возможность заняться финансовыми и семейными проблемами, и новая должность могла бы этому помешать.
«Эта работа требует занятости 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Правильно, если человек, выполняющий ее, будет сфокусирован и полностью привержен выполнению обязанностей. В настоящее время я не могу взять на себя такую ответственность», - заявил Роберт Гарвард.
Внутренние источники сообщают, что бывший «морской котик», который входил в состав Совета национальной безопасности при президенте Джордже Буше, отклонил предложение Трампа, потому что не получил достаточных гарантий относительно кадрового обеспечения и автономии.
В частности, Гарвард хотел получить гарантии, что Совет национальной безопасности не будет политическим советом Трампа. Кроме того, вице-адмирал самостоятельно хотел отобрать персонал.
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