Трамп назвал страны, с властями которых провел продуктивные переговоры. России среди них не оказалось

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«С самого первого дня работы администрации мы столкнулись с необходимостью преодолевать многие сложности. По внешней политике мы начали ряд крайне продуктивных разговоров со многими иностранными лидерами, чтобы двигаться вперед к стабильности и миру в самых беспокойных регионах мира, которых много», - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне, отметив, что «были отличные переговоры и также встречи с Соединенным Королевством, Израилем, Мексикой, Японией, Китаем и Канадой».
«Это были действительно очень-очень продуктивные беседы», - подчеркнул президент.
Отметим, что Путин поговорил по телефону с Трампом 28 января этого года. По данным пресс-службы Кремля, беседа длилась около 40 минут и «прошла в позитивном и деловом ключе».
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