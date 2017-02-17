Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:54 am | Чикаго 3:54 am | Сан-Франциско 1:54 am
Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине предложили заблокировать Вконтакте и Одноклассники
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Украине предложили заблокировать «Вконтакте» и «Одноклассники»


В Украине предложили заблокировать Вконтакте и Одноклассники
Фото: AmericaRU.com / vk.com
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк выступил с инициативой заблокировать в Укаине деятельность популярных российских соцсетей «Вкнтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Одним из первых решений (в этом году – ред.) должно стать блокирование российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами», - заявил Шкиряк на брифинге в управлении Национальной полиции.

Советник главы МВД подчеркнул, что вышеназванные соцсети на сегодняшний день являются главными платформами для распространения антиукраинского контента в сети Интернет, направленного на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109853
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus