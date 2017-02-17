В Украине предложили заблокировать «Вконтакте» и «Одноклассники»

Фото: AmericaRU.com / vk.com
«Одним из первых решений (в этом году – ред.) должно стать блокирование российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами», - заявил Шкиряк на брифинге в управлении Национальной полиции.
Советник главы МВД подчеркнул, что вышеназванные соцсети на сегодняшний день являются главными платформами для распространения антиукраинского контента в сети Интернет, направленного на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.
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