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Главная страница → Раздел: В миреBloomberg: Кремль дал отмашку СМИ перестать хвалить Трампа
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Bloomberg: Кремль дал отмашку СМИ перестать хвалить Трампа


Bloomberg: Кремль дал отмашку СМИ перестать хвалить Трампа
Фото: AmericaRU.com
Российским государственным масс-медиа, до недавнего времени рьяно хвалившим нового американского президента Дональда Трампа, из Кремля поступил приказ поумерить пыл. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Журналисты напомнили, что сообщение о победе Дональда Трампа на выборах президента США в Москве встретили овациями. Этому способствовали многочисленные заявления республиканца о желании наладить отношения с Россией и даже снять с неё санкции.

Однако несколько скандалов, связанных с Москвой, несколько охладили пыл Трампа. Его благосклонность к Кремлю провоцировала в США настойчивые слухи о тесных связях президента с российскими властями и даже о некоем компромате, имеющемся у россиян на республиканца. Настоящим ударом по начавшим налаживаться российско-американским отношениям стал скандальный уход с поста советника президента США Майкла Флинна - главного лоббиста интересов Кремля в Белом Доме.

После этого события Трамп позволил себе резкие высказывания в адрес Кремля. Так, президент даже упрекнул своего предшественника Барака Обаму в слишком мягко реакции на агрессию России.

Такое поведение Трампа несколько разочаровало российских чиновников, заподозривших, что новая администрация президента США не будет столь дружественной к ним, как ожидалось ранее. В результате, российским СМИ из Кремля поступил неформальный приказ уделять американскому президенту меньше внимания.
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