У людей, страдающих СДВГ, объем мозга меньше

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Ученые обнаружили в мозге людей с СДВГ структурные различия и свидетельство задержки развития. "Мы надеемся, что наши выводы помогут снять с детей, страдающих СДВГ, ярлык трудных и невоспитанных", - сказал ведущий автор исследования Мартин Хогман (Martine Hoogman) из медицинского центра при Университете Радбауд в Нидерландах. В эксперименте приняли участие 1713 человек с СДВГ и 1529 человек без расстройства. Возраст участников был от 4 до 63 лет.
С помощью МРТ ученые проанализировали объем мозга в семи областях, связанных с СДВГ – паллидум, таламус, хвостатое ядро, скорлупа, прилежащее ядро, миндалевидное тело и гиппокамп. Они выявили, что у пациентов с СДВГ объем мозга и размер пяти областей был меньше, в том числе в миндалевидном теле, которое отвечает за эмоции. Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Lancet: Psychiatry».
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