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Главная страница → Раздел: ПолитикаПервая леди сфокусируется на женских проблемах
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Первая леди сфокусируется на «женских» проблемах


Первая леди сфокусируется на женских проблемах
Фото: AmericaRU.com
Президент Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что первая леди обратит свое внимание на проблемных женщин. В своем интервью он сказал, что Мелания Трамп (Melania Trump) решительна, когда дело касается личных проблем женщин.

Первая леди не говорила публично о том, чем планирует заниматься на своем посту. До сих пор она сказала только о том, что одним из направлений ее работы станет киберзапугивание в Интернете. Правда, до сих пор не ясно, как Трамп собирается это реализовать, так как она до сих пор не переехала в Белый дом и живет на Манхэттене с 10-летним сыном. Ранее Трамп заявляла, что собирается переехать в резиденцию президента после окончания учебного года, чтобы не травмировать ребенка.

Трамп также сказал, что его жене будет помогать его старшая дочь Иванка Трамп, которая уже готова бороться за равенство в оплате труда и предоставление отпуска по уходу за ребенком.
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