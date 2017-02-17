Первая леди сфокусируется на «женских» проблемах

17 февраля 2017 года, 10:48

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что первая леди обратит свое внимание на проблемных женщин. В своем интервью он сказал, что Мелания Трамп (Melania Trump) решительна, когда дело касается личных проблем женщин.Первая леди не говорила публично о том, чем планирует заниматься на своем посту. До сих пор она сказала только о том, что одним из направлений ее работы станет киберзапугивание в Интернете. Правда, до сих пор не ясно, как Трамп собирается это реализовать, так как она до сих пор не переехала в Белый дом и живет на Манхэттене с 10-летним сыном. Ранее Трамп заявляла, что собирается переехать в резиденцию президента после окончания учебного года, чтобы не травмировать ребенка.Трамп также сказал, что его жене будет помогать его старшая дочь Иванка Трамп, которая уже готова бороться за равенство в оплате труда и предоставление отпуска по уходу за ребенком.