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У отцов также бывает послеродовая депрессия


У отцов также бывает послеродовая депрессия
Фото: AmericaRU.com
Новоиспеченные отцы также могут страдать от послеродовой депрессии. Новое исследование показало, что у молодых отцов симптомы расстройства проявляются во время беременности жены или после рождения ребенка.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Psychiatry». В эксперименте приняли участие более 3520 мужчин, средний возраст которых составил 33 года. Ученые Университета Окленда оценили наличие симптомов депрессии, которые проявляются до и после рождения ребенка. Они провели беседу с будущими отцами, когда их жены были на третьем триместре беременности, а затем повторили вопросы через девять месяцев после родов.

Исследователи обнаружили, что 2,3 процента отцов продемонстрировали повышенные уровни симптомов депрессии, когда их жены были беременны, в то время как это число возросло до 4,3 процентов после рождения ребенка. По мнению ученых, это может быть связано с уровнем здоровья и воспринимаемого стресса. Они добавили, что депрессия отцов может прямо или косвенно повлиять на детей.
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