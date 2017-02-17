У отцов также бывает послеродовая депрессия

Фото: AmericaRU.com
Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Psychiatry». В эксперименте приняли участие более 3520 мужчин, средний возраст которых составил 33 года. Ученые Университета Окленда оценили наличие симптомов депрессии, которые проявляются до и после рождения ребенка. Они провели беседу с будущими отцами, когда их жены были на третьем триместре беременности, а затем повторили вопросы через девять месяцев после родов.
Исследователи обнаружили, что 2,3 процента отцов продемонстрировали повышенные уровни симптомов депрессии, когда их жены были беременны, в то время как это число возросло до 4,3 процентов после рождения ребенка. По мнению ученых, это может быть связано с уровнем здоровья и воспринимаемого стресса. Они добавили, что депрессия отцов может прямо или косвенно повлиять на детей.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- У людей, страдающих СДВГ, объем мозга меньше →
- Ученые научили предсказывать аутизм по изменениям головного мозга в младенчестве →
- Добавки витамина D могут защитить от простуды и гриппа →
- В Нью-Йорке крысы переносят редкое заболевание. Один человек умер, 2 зараженных →
- Физические упражнения во время беременности могут помочь женщинам, страдающим ожирением, избежать опасных осложнений →
- Ученые обнаружили более 200 генетических маркеров, связанных с облысением →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109845
http://www.americaru.com/news/109845