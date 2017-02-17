Трамп заявил, что новый запрет на иммиграцию будет подписан на следующей неделе

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В то время, как он не рассказал никаких подробностей о новом исполнительном распоряжении, президент сказал, что будет «всесторонне защищать США». Как передает CNN, Трамп заявил, что новый указ будет адаптирован к решению апелляционного суда, приостановившего действие предыдущего приказа.
Во время пресс-конференции Трамп выступил в защиту своего первоначального указа, отметив, что переход власти был плавным, но пришлось столкнуться с плохим решением суда. Ранее Министерство юстиции заявило, что Трамп не намерен продолжать борьбу за оригинальный запрет и заменит его.
28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил въезд иммигрантов и беженцев из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, что вызвало протесты в США и за рубежом.
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