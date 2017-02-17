Марк Цукерберг рассказал о глобальных амбициях Facebook

17 февраля 2017 года, 09:57

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109841

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) считает, что Facebook может помочь спасти мир. Он написал большое письмо, в котором описал глобальные устремления.«Сегодня я хочу обратить внимание на самый важный для всех вопрос: мы строим мир, который хотим? На каждом шагу мы создавали социальную инфраструктуру, такие как сообщества и СМИ, а правительства позволяют нам добиваться того, с чем нам самостоятельно не справиться. Наши большие возможности - процветание и свобода, содействие установлению мира и взаимопонимания, поднятие людей из нищеты и прогресс в области науки. Наши главные проблемы - прекращение терроризма, борьба с изменением климата, а также предотвращение пандемий», - сказал генеральный директор Facebook.Цукерберг добавил, что Facebook делает людей ближе друг к другу и построению глобального сообщества. Он сказал, что социальная сеть может уйти от своего прежнего формата и заняться созданием некой социальной инфраструктуры, состоящей из 5 областей – развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности, а также вовлеченности представителей разных культур и взглядов.