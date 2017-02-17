Во Флориде апелляционный суд отменил закон, запрещающий докторам спрашивать пациентов об оружии

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Закон о конфиденциальности владельцев огнестрельного оружия, подписанный в 2011 году губернатором Риком Скоттом (Rick Scott), запрещает докторам, врачам скорой помощи и другим специалистам в области здравоохранения спрашивать у пациентов, было ли у них оружие, за исключением определенных обстоятельств. В законе говорится, что врачи должны воздерживаться от излишнего беспокойства пациентов, и запрещает дискриминацию в отношении владельцев огнестрельного оружия, отказ предоставлять медицинскую помощь или консультацию таковых. Нарушители должны заплатить огромный штраф, а их медицинская лицензия может быть аннулирована.
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