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Главная страница → Раздел: В миреВ России разработали законопроект об ответственности за склонение ребёнка к суициду
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В России разработали законопроект об ответственности за склонение ребёнка к суициду


В России разработали законопроект об ответственности за склонение ребёнка к суициду
Фото: AmericaRU.com
Громкий скандал с так называемыми «группами смерти», склоняющими детей к суициду, заставил российские власти задуматься о дополнительных мерах по защите несовершеннолетних. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на вице-спикера российской Госдумы Ирину Яровую.

С её слов, соответствующий законопроект, уже ею разработан и направлен в Верховный суд РФ для оценки. «Мы вынуждены констатировать, что сегодня появились новые формы преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения… Законопроектом вводится уголовная ответственность за склонение (уговорами, подкупом, обманом) несовершеннолетних к самоубийству, за содействие подросткам в совершении суицида (предоставление орудий, средств совершения самоубийства), для организаторов так называемых "групп смерти" и игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри" и других», - рассказала депутат, отметив, что закон также охватывает вовлечение детей в так называемый «зацепинг» - проезд на транспорте не внутри, а снаружи.

Документ обязывает Роскомнадзор следить за появлением в сети Интернет «групп смерти» и другого опасного для детей контента и сообщать о них силовикам.

Отметим, что, по официальным данным, за последние несколько лет в России как минимум 15 подростков совершили суицид под давлением «групп смерти».

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