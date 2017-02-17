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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинский хакер Flycracker проведёт 41 месяц в американской тюрьме
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Украинский хакер «Flycracker» проведёт 41 месяц в американской тюрьме


Украинский хакер Flycracker проведёт 41 месяц в американской тюрьме
Фото: AmericaRU.com
Суд американского города Ньюарка приговорил к 3 с половиной годам тюрьмы 31-летнего украинского хакера Сергея Вовненко, попавшегося на краже персональных данных. Об этом сообщило агентство Reuters.

Прокуроры выяснили, что с 2010 по 2012 год Вовненко, будучи администратором нескольких интернет-форумов, заразил около 1300 компьютеров вредоносной программой «Зевс», с помощью которой получил доступ к банковской информации граждан. В частности, ему удалось заполучить номера и логины кредитных и дебетовых карт.

Украинца арестовали в Италии в 2014 году, в 2015 экстрадировали в США. В ходе суда он сознался в преступлении и пообещал больше не вести преступную деятельность. Судья приговорил его к тюремному заключению сроком на 41 месяц и штрафу в 83 тысячи долларов.

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