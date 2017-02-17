В Украине завели уголовное дело на российского писателя, примкнувшего к боевикам «ДНР»

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
«СБУ открыла уголовное дело против гражданина Российской Федерации Евгения Прилепина», - написала украинка в Facebook, отметив, что Прилепену инкриминировали 2 тяжких преступления: участие в деятельности террористической организации и финансирование терроризма.
«Ведётся досудебное расследование», - добавила Гитлянская.
Напомним, на днях известный российский писатель Захар Прилепин заявил о вступлении в ряды боевиков Донбасса. Его назначили советником главаря «ДНР» Александра Захарченко, а также «заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинский хакер «Flycracker» проведёт 41 месяц в американской тюрьме →
- Украинцы показали свой новый беспилотник-невидимку →
- Маккейн снова призвал Трампа дать Украине оружие →
- В буфете российского МИДа переименовали котлету «по-киевски» →
- Из-за моста в Крым в России прекратили строительство новых дорог →
- Трамп упрекнул Обаму в излишней мягкости в вопросе Крыма →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109833
http://www.americaru.com/news/109833