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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине завели уголовное дело на российского писателя, примкнувшего к боевикам ДНР
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В Украине завели уголовное дело на российского писателя, примкнувшего к боевикам «ДНР»


В Украине завели уголовное дело на российского писателя, примкнувшего к боевикам ДНР
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Служба безопасности Украины завела уголовное дело на российского писателя Захара Прилепина, вступившего в ряды боевиков «ДНР». Об этом сообщила пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

«СБУ открыла уголовное дело против гражданина Российской Федерации Евгения Прилепина», - написала украинка в Facebook, отметив, что Прилепену инкриминировали 2 тяжких преступления: участие в деятельности террористической организации и финансирование терроризма.

«Ведётся досудебное расследование», - добавила Гитлянская.

Напомним, на днях известный российский писатель Захар Прилепин заявил о вступлении в ряды боевиков Донбасса. Его назначили советником главаря «ДНР» Александра Захарченко, а также «заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом».
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