Число заявок на пособие по безработице выросло на 5 тысяч

Фото: AmericaRU.com
Первоначальное число заявок выросло на 5 тысяч с учетом сезонных колебаний. На неделе, завершившейся 11 февраля, оно составило 239 тысяч, говорится в заявлении Министерства труда.
Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 102 недель подряд. Это самое долгое снижение с 1970-х годов, когда рынок труда был значительно меньше. В настоящее время рынок труда находится на уровне, близком к полной занятости. Уровень безработицы составляет 4,8 процента. В заявлении Министерства труда говорится, что было никаких специальных факторов, способствующих снижению.
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