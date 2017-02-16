Число заявок на пособие по безработице выросло на 5 тысяч

16 февраля 2017 года, 21:04

Фото: AmericaRU.com

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Число американцев, подавших заявления на получение пособия по безработице, не оправдали прогнозы аналитиков. Экономисты, опрошенные Reuters, говорили, что количество заявок увеличится до 245 тысяч. Это признак того, что рынок труда продолжает восстанавливаться.Первоначальное число заявок выросло на 5 тысяч с учетом сезонных колебаний. На неделе, завершившейся 11 февраля, оно составило 239 тысяч, говорится в заявлении Министерства труда.Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 102 недель подряд. Это самое долгое снижение с 1970-х годов, когда рынок труда был значительно меньше. В настоящее время рынок труда находится на уровне, близком к полной занятости. Уровень безработицы составляет 4,8 процента. В заявлении Министерства труда говорится, что было никаких специальных факторов, способствующих снижению.