Более половины американцев испытывают стресс при мысли о политическом будущем США

16 февраля 2017 года, 20:47

Фото: AmericaRU.com

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Согласно результатам нового опроса, проведенного Американской ассоциацией психологов, и демократы, и республиканцы испытывают стресс при мысли о будущем американской политики."Люди говорят, что испытывают большее напряжение. Мы не знаем все причины, стоящие за этим, но некоторые источники стресса можно озвучить", - говорит Линн Бафка (Lynn Bufka), директор по исследовательской работе ассоциации. В дополнение к стрессу из-за необходимости экономить, трудностей на работе и финансового вопроса, 57 процентов американцев считают, что политический климат является очень важным источником стресса. Почти половина опрошенных (49 процентов) сказали то же самое о результатах выборов.72 процента демократов и 26 процентов республиканцев заявили, что итог выборов является важным источником стресса. Примерно 59 процентов опрошенных республиканцев сказали, что будущее страны также является стрессором, по сравнению с 76 процентами демократов.