Более половины американцев испытывают стресс при мысли о политическом будущем США

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"Люди говорят, что испытывают большее напряжение. Мы не знаем все причины, стоящие за этим, но некоторые источники стресса можно озвучить", - говорит Линн Бафка (Lynn Bufka), директор по исследовательской работе ассоциации. В дополнение к стрессу из-за необходимости экономить, трудностей на работе и финансового вопроса, 57 процентов американцев считают, что политический климат является очень важным источником стресса. Почти половина опрошенных (49 процентов) сказали то же самое о результатах выборов.
72 процента демократов и 26 процентов республиканцев заявили, что итог выборов является важным источником стресса. Примерно 59 процентов опрошенных республиканцев сказали, что будущее страны также является стрессором, по сравнению с 76 процентами демократов.
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