Ученые научили предсказывать аутизм по изменениям головного мозга в младенчестве

Фото: AmericaRU.com
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature». Для нового метода диагностики потребуется МРТ головного мозга, которая поможет выявить черты аутизма, симптомы которого обычно проявляются в возрасте 2-4 лет. Специалисты Института изучения нарушений развития и Университета Северной Каролины отмечают, что необходимо провести больше экспериментов для подтверждения гипотезы.
Общие симптомы аутизма включают трудности с общением и повторяющееся поведение. В Соединенных Штатах примерно один из 68 детей страдает расстройством аутистического спектра, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Добавки витамина D могут защитить от простуды и гриппа →
- В Нью-Йорке крысы переносят редкое заболевание. Один человек умер, 2 зараженных →
- Физические упражнения во время беременности могут помочь женщинам, страдающим ожирением, избежать опасных осложнений →
- Ученые обнаружили более 200 генетических маркеров, связанных с облысением →
- Хотите похудеть еще больше? Ешьте до 2 часов дня →
- Ломаем стереотипы: мужчины не всегда предпочитают более молодых женщин →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109827
http://www.americaru.com/news/109827