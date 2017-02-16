Ученые научили предсказывать аутизм по изменениям головного мозга в младенчестве

16 февраля 2017 года, 20:24

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что стало возможным в младенчестве предсказать, будет ли у ребенка развиваться аутизм. Ученые обнаружили, что дети, у которых в течение первого года наблюдается больший объем головного мозга, в более взрослом возрасте имеют высокий риск развития расстройства аутистического спектра. Кроме того, исследователи обратили внимание на толщину коры головного мозга в отдельных регионах.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature». Для нового метода диагностики потребуется МРТ головного мозга, которая поможет выявить черты аутизма, симптомы которого обычно проявляются в возрасте 2-4 лет. Специалисты Института изучения нарушений развития и Университета Северной Каролины отмечают, что необходимо провести больше экспериментов для подтверждения гипотезы.Общие симптомы аутизма включают трудности с общением и повторяющееся поведение. В Соединенных Штатах примерно один из 68 детей страдает расстройством аутистического спектра, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.