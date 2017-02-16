Мел Гибсон подтвердил, что может стать режиссером второй части «Отряда самоубийц»

Фото: AmericaRU.com
В случае отказа Гибсона от проекта, на режиссерское кресло претендуют Рубен Флейшер (Ruben Fleischer), Даниэль Эспинос (Daniel Espinosa) и Джонатан Левин (Jonathan Levine). Ранее кандидатуру Флейшера рассматривали в проекте «Лига справедливости», однако после провала его фильма «Охотники на гангстеров» он в основном ушел из кино.
Во второй части «Отряда самоубийц» можно будет увидеть таких звезд, как Адевале Акиннуойе-Агбадже (Adewale Akinnuoye-Agbaje), Адам Бич (Adam Beach), Джей Кортни (Jai Courtney), Виола Дэвис (Viola Davis), Кара Делевинь (Cara Delevingne), Карен Фукухара (Karen Fukuhara), Джей Эрнандес (Jay Hernandez), Юэль Киннаман (Joel Kinnaman), Джаред Лето (Jared Leto), Марго Робби (Margot Robbie) и Уилл Смит (Will Smith).
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Скарлетт Йоханссон считает, что моногамия неестественна →
- Американский актер Эштон Кутчер призывает прекратить сексуальную эксплуатацию детей →
- Харрисон Форд вовлечен в потенциально опасный для пассажиров инцидент →
- Ники Каро сядет в режиссерское кресло «Мулан» →
- Харрисон Форд едва не столкнулся с пассажирским самолетом →
- К Канье Уэсту возвращается память →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109825
http://www.americaru.com/news/109825