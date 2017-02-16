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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМел Гибсон подтвердил, что может стать режиссером второй части Отряда самоубийц
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Мел Гибсон подтвердил, что может стать режиссером второй части «Отряда самоубийц»


Мел Гибсон подтвердил, что может стать режиссером второй части Отряда самоубийц
Фото: AmericaRU.com
Двукратный обладатель премии Оскар Мел Гибсон (Mel Gibson) подтвердил, что получил предложение от Warner Bros. Pictures снять вторую часть супергеройского боевика «Отряд самоубийц». В настоящее время переговоры на начальном этапе.

В случае отказа Гибсона от проекта, на режиссерское кресло претендуют Рубен Флейшер (Ruben Fleischer), Даниэль Эспинос (Daniel Espinosa) и Джонатан Левин (Jonathan Levine). Ранее кандидатуру Флейшера рассматривали в проекте «Лига справедливости», однако после провала его фильма «Охотники на гангстеров» он в основном ушел из кино.

Во второй части «Отряда самоубийц» можно будет увидеть таких звезд, как Адевале Акиннуойе-Агбадже (Adewale Akinnuoye-Agbaje), Адам Бич (Adam Beach), Джей Кортни (Jai Courtney), Виола Дэвис (Viola Davis), Кара Делевинь (Cara Delevingne), Карен Фукухара (Karen Fukuhara), Джей Эрнандес (Jay Hernandez), Юэль Киннаман (Joel Kinnaman), Джаред Лето (Jared Leto), Марго Робби (Margot Robbie) и Уилл Смит (Will Smith).
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