В 2016 году Флориду посетили около 113 миллионов туристов

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Это уже шестой раз, когда Флорида бьет туристический рекорд в стране. В прошлом году штат посетили 106,6 миллионов туристов. "Я собственными глазами видел, как туризм влияет на наш штат. За время моего пребывания на посту мы сделали значительные инвестиции в отрасль и бьем рекорд за рекордом", - сказал губернатор штата Рик Скотт (Rick Scott) во время визита в зоопарк Бревард в Мельбурне.
Ранее законодатели штата выступили с предложением сократить число агентств и компаний, привлекающих туристов. "К сожалению, даже с учетом наших невероятных успехов, политики пытаются уничтожить туризм. Я не понимаю, как можно смотреть на бурно развивающуюся отрасль и более 1,4 миллиона рабочих мест, которые она поддерживает, и проголосовать за ее уничтожение", - сказал Скотт.
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