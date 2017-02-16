В 2016 году Флориду посетили около 113 миллионов туристов

16 февраля 2017 года, 19:40

Фото: AmericaRU.com

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Несмотря на ураган, вирус Зика и одну из самых худших перестрелок в истории США, индустрия туризма Флориды показала свою жизнеспособность. В 2016 году в солнечном штате побывали 112,8 миллионов туристов.Это уже шестой раз, когда Флорида бьет туристический рекорд в стране. В прошлом году штат посетили 106,6 миллионов туристов. "Я собственными глазами видел, как туризм влияет на наш штат. За время моего пребывания на посту мы сделали значительные инвестиции в отрасль и бьем рекорд за рекордом", - сказал губернатор штата Рик Скотт (Rick Scott) во время визита в зоопарк Бревард в Мельбурне.Ранее законодатели штата выступили с предложением сократить число агентств и компаний, привлекающих туристов. "К сожалению, даже с учетом наших невероятных успехов, политики пытаются уничтожить туризм. Я не понимаю, как можно смотреть на бурно развивающуюся отрасль и более 1,4 миллиона рабочих мест, которые она поддерживает, и проголосовать за ее уничтожение", - сказал Скотт.