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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ результате перестрелки в Чикаго погибли младенец и мужчина, беременная женщина получила ранения
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В результате перестрелки в Чикаго погибли младенец и мужчина, беременная женщина получила ранения


В результате перестрелки в Чикаго погибли младенец и мужчина, беременная женщина получила ранения
Фото: AmericaRU.com
В Чикаго в результате стрельбы в Вест-Сайде погибли мужчина и маленький ребенок. По словам сотрудников правоохранительных органов, трое жертв получили огнестрельные ранения, сидя в автомобиле.

Представитель полиции Чикаго Энтони Гульельми (Anthony Guglielmi) первоначально заявил, что малыш находится в реанимации и подключен к аппаратам жизнеобеспечения, но позже сообщил, что ребенок скончался от полученных травм. По словам стражей порядка, когда семья находилась в автомобиле, к ним подбежал мужчина и открыл стрельбу по транспортному средству.

Полиция сообщила, что три жертвы были расстреляны, сидя в машине в Северной Lawndale города. Чикаго суперинтенданта полиции Эдди Джонсон сказал, что жертвы были в переулке, когда человек подбежал к машине и сделал несколько выстрелов в автомобиль. В момент происшествия американка транслировала видео на Facebook. Преступник пока не найден. Его мотивы неизвестны. В настоящее время полиция продолжает расследование.
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