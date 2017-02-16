В результате перестрелки в Чикаго погибли младенец и мужчина, беременная женщина получила ранения

Фото: AmericaRU.com
Представитель полиции Чикаго Энтони Гульельми (Anthony Guglielmi) первоначально заявил, что малыш находится в реанимации и подключен к аппаратам жизнеобеспечения, но позже сообщил, что ребенок скончался от полученных травм. По словам стражей порядка, когда семья находилась в автомобиле, к ним подбежал мужчина и открыл стрельбу по транспортному средству.
Полиция сообщила, что три жертвы были расстреляны, сидя в машине в Северной Lawndale города. Чикаго суперинтенданта полиции Эдди Джонсон сказал, что жертвы были в переулке, когда человек подбежал к машине и сделал несколько выстрелов в автомобиль. В момент происшествия американка транслировала видео на Facebook. Преступник пока не найден. Его мотивы неизвестны. В настоящее время полиция продолжает расследование.
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