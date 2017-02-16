Добавки витамина D могут защитить от простуды и гриппа

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Специалисты лондонского Университета королевы Марии выявили, что употребление добавок витамина D может помочь в защите от тяжелых респираторных инфекций, среди которых грипп и простуда. В ходе исследования были проанализированы данные 11 тысяч человек, принимавших участие в 25 экспериментах в 14 странах.
Результаты показывают, что один из 33 человек, принимающих добавки витамина D, не заразится инфекцией. Ученые пришли к выводу, что витамин D гораздо более эффективен, чем вакцины. Они отметили, что защитный механизм срабатывает в том случае, если в организме есть недостаток витамина.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ».
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