Добавки витамина D могут защитить от простуды и гриппа

16 февраля 2017 года, 18:50

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что добавки витамина D помогли более чем 3 миллионам человек защитить себя от простуды и гриппа. Ученые обнаружили, что витамин D полезен не только для костной ткани и мышц, но также играет важную роль в укреплении иммунитета.Специалисты лондонского Университета королевы Марии выявили, что употребление добавок витамина D может помочь в защите от тяжелых респираторных инфекций, среди которых грипп и простуда. В ходе исследования были проанализированы данные 11 тысяч человек, принимавших участие в 25 экспериментах в 14 странах.Результаты показывают, что один из 33 человек, принимающих добавки витамина D, не заразится инфекцией. Ученые пришли к выводу, что витамин D гораздо более эффективен, чем вакцины. Они отметили, что защитный механизм срабатывает в том случае, если в организме есть недостаток витамина.Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ».