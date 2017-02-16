Полиция арестовала третьего подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

16 февраля 2017 года, 18:34

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали третьего подозреваемого в убийстве старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына (Kim Jong Un).15 февраля в аэропорту Куала-Лумпур были взяты под стражу две женщины, которые, как полагают полицейские, причастны к отравлению Ким Чен Нама (Kim Jong Nam). Стражи порядка также арестовали 26-летнего Мухаммада Фарида бин Джалаледдина (Muhammad Farid bin Jalaluddin), который был идентифицирован как бойфренд одной из ранее задержанных индонезийских женщин. "Подозреваемый в настоящее время заключен под стражу и оказывает помощь в расследовании", - сказал Халид Абу Бакар (Khalid Abu Bakar), главный инспектор полиции.В понедельник в международном аэропорту Куала-Лумпур 45-летний Ким Чен Нам, направлявшийся на рейс в Макао, подвергся нападению со стороны двух женщин. Они схватили его и брызнули в лицо какой-то яд. Нам обратился за медицинской помощью, но скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.