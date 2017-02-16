Стрелок из Сан-Бернардино планировал массовое убийство американцев в течение восьми лет

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В судебных документах говорится, что Фарук начал «вербовку» Маркеса вскоре после того, как его семья переехала в соседнюю квартиру. На тот момент Маркесу было всего 14 лет. Спустя два года Фарук показал парню учение радикального американского священнослужителя Анвара аль-Авлаки, который умер в результате авиаудара в Йемене в 2011 году.
В городе Сан-Бернардино супружеская пара пакистанского происхождения, Фарук и его жена Ташфин Малик (Tashfeen Malik), устроила стрельбу, в результате которой погибли 14 человек и 21 человек получил ранения. В настоящее время Маркес содержится в колонии строгого режима в Лос-Анджелесе. Он признал себя виновным в подготовке к теракту, и если суд учтет его признание, то он получит 25 лет лишения свободы.
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