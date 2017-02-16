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Министр обороны РФ потребовал объяснений от США


Министр обороны РФ потребовал объяснений от США
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу потребовал объяснений в связи с заявлением американского коллеги Джеймса Мэттиса о необходимости взаимодействовать с РФ «с позиции силы». Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», - предупредил Мэттиса российский министр.

Кроме того, он напомнил, что сегодня в Баку состоится встреча начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом. Министр потребовал, чтобы на ней американец «разъяснил позицию Пентагона».

Напомним, на днях глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая перед министрами обороны стран-членов НАТО, призвал их быть реалистами в отношении России и взаимодействовать с россиянами с позиции силы.
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