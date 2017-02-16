Министр обороны РФ потребовал объяснений от США

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», - предупредил Мэттиса российский министр.
Кроме того, он напомнил, что сегодня в Баку состоится встреча начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом. Министр потребовал, чтобы на ней американец «разъяснил позицию Пентагона».
Напомним, на днях глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая перед министрами обороны стран-членов НАТО, призвал их быть реалистами в отношении России и взаимодействовать с россиянами с позиции силы.
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