Украинцы показали свой новый беспилотник-невидимку

Фото: AmericaRU.com / kroboronprom.com.ua
«Sparrow-LE предназначен для ведения воздушной разведки по защищенному цифровому каналу передачи данных на расстоянии до 25 км от центра управления. Он может находиться в воздухе до 3,5 часов. Размах крыльев нового беспилотника - более трех метров, что значительно повышает его летные характеристики по сравнению с другими комплексами такого класса и позволяет оставаться незаметным как визуально, так и для радаров», - рассказали в Укроборонпроме, уточнив, что аппарат был разработан предприятием «Спайтек».
«Управление выполняется как в ручном, так и автоматическом режимах, включая автоматический взлет и посадку. Комплекс способен определить координаты объектов и вести наблюдение за объектами в сложных метеоусловиях и в горной местности», - отметили украинцы.
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