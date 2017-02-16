Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:52 am | Чикаго 6:52 am | Сан-Франциско 4:52 am
Главная страница → Раздел: УкраинаМаккейн снова призвал Трампа дать Украине оружие
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Маккейн снова призвал Трампа дать Украине оружие


Маккейн снова призвал Трампа дать Украине оружие
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Сенатор-республиканец Джон Маккейн ответил президенту Дональду Трампу, упрекнувшего своего предыдущего коллегу Барака Обаму в слишком мягкой реакции на аннексию Крыма.

Напомним, в среду, 15 февраля, в своём микроблоге в Twitter Трамп напомнил, что украинский Крым был аннексирован Россией при администрации Обамы. «Не был ли Обама слишком мягок с Россией?», - задал президент риторический вопрос.

Маккейн ему ответил. «Да, он был слишком мягок! Давайте вместе выберем иной курс: дадим Украине оборонительное летальное вооружение и сохраним санкции против России», - заявил республиканец.

Читайте также: Маккейн призвал Трампа поделиться оружием с Украиной.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109809
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Ищу работу
I am looking for any job in USA I am looking for any job in USA
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus