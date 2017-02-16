Маккейн снова призвал Трампа дать Украине оружие

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Напомним, в среду, 15 февраля, в своём микроблоге в Twitter Трамп напомнил, что украинский Крым был аннексирован Россией при администрации Обамы. «Не был ли Обама слишком мягок с Россией?», - задал президент риторический вопрос.
Маккейн ему ответил. «Да, он был слишком мягок! Давайте вместе выберем иной курс: дадим Украине оборонительное летальное вооружение и сохраним санкции против России», - заявил республиканец.
Читайте также: Маккейн призвал Трампа поделиться оружием с Украиной.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В буфете российского МИДа переименовали котлету «по-киевски» →
- Из-за моста в Крым в России прекратили строительство новых дорог →
- Трамп упрекнул Обаму в излишней мягкости в вопросе Крыма →
- В Bellingcat опознали офицера ГРУ, сбившего МН17 →
- В Киеве таксист выстелил в лицо пьяному клиенту →
- В Украине появится свой «Оскар» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109809
http://www.americaru.com/news/109809