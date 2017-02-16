Уровень кислорода в океанах упал на 2% за 50 лет

16 февраля 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

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Изменение климата расширяется далеко за пределы лишь таяния ледников. Оно грозит удушением жизни в океанах. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Nature, содержание кислорода в мировом океане за 50 лет сократилось на 2%.В период между 1960 и 2010 годами потери кислорода в океане стали угрожающими. И хотя 2% выглядит небольшой цифрой, на самом деле такой уровень становится опасным для живых организмов. Ученые уже давно предупреждали о смертельно опасных последствиях снижения уровня кислорода для морской флоры и фауны, и теперь прогноз становится еще менее обнадеживающим.Единственный организм в океане, который сможет выжить без кислорода – это бактерии. «Даже небольшая потеря кислорода в прибрежных водах может полностью изменить экосистемы», - отметил Дэвид Бейкер (David Baker), один из авторов исследования.Наибольшие потери кислорода зафиксированы в северной части Тихого океана и в Северном Ледовитом океане.