Уровень кислорода в океанах упал на 2% за 50 лет

Фото: AmericaRU.com
В период между 1960 и 2010 годами потери кислорода в океане стали угрожающими. И хотя 2% выглядит небольшой цифрой, на самом деле такой уровень становится опасным для живых организмов. Ученые уже давно предупреждали о смертельно опасных последствиях снижения уровня кислорода для морской флоры и фауны, и теперь прогноз становится еще менее обнадеживающим.
Единственный организм в океане, который сможет выжить без кислорода – это бактерии. «Даже небольшая потеря кислорода в прибрежных водах может полностью изменить экосистемы», - отметил Дэвид Бейкер (David Baker), один из авторов исследования.
Наибольшие потери кислорода зафиксированы в северной части Тихого океана и в Северном Ледовитом океане.
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