Найдено эссе, в котором Уинстон Черчилль высказывается по поводу «чужих»

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Статья на 11 страниц, вероятно, предназначенная для газеты, когда-то была передана в Национальный музей Черчилля в Фултоне, штат Миссури, где хранилась в архивах. Недавно документ попал в руки директора музея Тимоти Райли. Он показал статью израильского астрофизику Марио Ливио, и тот решил ее опубликовать.
Интерес Черчилля в науке хорошо известен: он был первым британским премьер-министром, который использовал научного консультанта - Фредерика Линдеманна. В эссе Черчилль описывает концепцию обитаемых зон за 50 лет до открытия экзопланет.
Размышления Черчилля полностью совпадают со многим современными аргументами в астробиологии о потенциале для жизни на других планетах. Черчилль определял исключительную важность жидкой воды для существования жизни и расстояние от солнца для поддержания температуры. Этой же идеи придерживаются ученые сегодня. За полвека до обнаружения первых планет в других системах он выражал уверенность, что иные звезды тоже имеют свои миры, и где-то может существовать жизнь.
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